Casi di coronavirus in aumento a Tempio.

Aumentano i contagi a Tempio. In base ai dati comunicati dal Servizio di Igiene Pubblica, infatti, i positivi in città sono 83, di cui solo 1 appartenente alla variante inglese. I soggetti posti in quarantena obbligatoria sono invece 32.

Prosegue intanto la campagna vaccinale. Da ieri sono riprese le vaccinazioni per i soggetti fragili che proseguiranno per tutta la settimana. Chi appartiene a questa categoria viene contattato direttamente dalla Assl in base alle comunicazioni dei rispettivi medici di famiglia e in base alla gravità delle varie patologie.

“Il Comune non si occupa, né può farlo, dei soggetti fragili – spiega il sindaco Gianni Addis – . Pertanto, chi ritiene di rientrare in questa categoria deve mettersi in contatto con il proprio medico curante che provvederà a comunicare al Servizio di Igiene Pubblica i nominativi dei pazienti da inserire nell’elenco dei soggetti fragili, pazienti che, quando arriverà il momento del loro turno, verranno chiamati dallo stesso Servizio di Igiene e non dal Comune“.

Gli appartenenti alle categorie non fragili potranno dare il consenso alla vaccinazione, che proseguirà la prossima settimana, chiamando gli operatori dei Servizi sociali del Comune (079/679983 – 079/679999 – 079/679985) e attenderanno di essere messi in lista in base all’età.

