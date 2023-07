L’auto si ribalta e finisce contro un muro: perde la vita il conducente

Conducente muore nell’auto che si ribalta

Nuova tragedia sulle strade della Sardegna: l’auto si ribalta e finisce contro un muro, niente da fare per il conducente. L’incidente mortale è avvenuto nella zona Margine Rosso di Quartu. Il conducente di una Lancia Y stava percorrendo via S’Ecca e S’Arrideli, una strada che è stata teatro di numerosi incidenti mortali, quando ha per il controllo del mezzo.

L’auto si è ribaltata e ha finito la sua corso contro il muro perimetrale e il cancello di una villetta. Per il conducente non c’è stato niente da fare, il personale del 118 non ha potuto far alto che constatarne il decesso.

