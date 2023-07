L’incubo di un’anziana a Tempio.

Un’anziana di 82 anni è stata trovata a vivere in condizioni degradanti in un’abitazione nel centro storico di Tempio Pausania. All’interno della casa, che non aveva luce e acqua corrente, c’erano decine di gatti e carcasse di animali morti.

I vigili del fuoco, insieme alla polizia locale e agli assistenti sociali del Comune, hanno sgomberato l’edificio e la donna è stata ricoverata con un Tso. L’anziana viveva in queste condizioni da anni a Tempio, prendendosi cura dei suoi gatti e di quelli del vicinato. Nonostante fosse ben conosciuta nella cittadina, nessuno aveva segnalato la sua situazione fino ad oggi.

Dopo la notizia dello sgombero, diverse associazioni animaliste della zona si sono offerte di prendere in carico i gatti che ora si trovano senza una padrona. L’ingresso nella casa è stato complicato per i vigili del fuoco, a causa dell’enorme quantità di spazzatura accumulata all’interno.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui