Le previsioni meteo per il weekend a Olbia e in Gallura

Le previsioni meteo.

Il meteo nel weekend sarà caratterizzato da giornate sole e molto caldo a Olbia e in tutta la Gallura. Per oggi sabato 15 luglio 2023 è prevista una giornata di sole con alte temperture. La temperatura massima registrata sarà di 37 gradi. Mentre i venti saranno leggermente più deboli, raggiungendo i 24 km/h..

Per domani domenica 16 luglioè prevista una giornata soleggiata. La temperatura massima registrata sarà di 39.7 gradi. I venti raggiungeranno i 10km/h.

Per goderti al meglio il weekend e affrontare le temperature elevate, è consigliabile prendere alcune precauzioni. Indossa indumenti leggeri, come magliette di cotone e pantaloncini, per permettere alla pelle di respirare. Proteggi il viso e gli occhi indossando un cappello e occhiali da sole. Assicurati di applicare una crema solare ad alta protezione per evitare scottature solari.

È anche importante mantenerti idratato durante le giornate calde. Bevi molta acqua o altre bevande non alcoliche per evitare la disidratazione. Cerca di evitare l’esposizione diretta al sole nelle ore più calde della giornata e cerca l’ombra quando possibile.

