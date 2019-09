La giovane Arianna Obinu a Miss Italia.

C’era stata anche una tempiese nel backstage di Miss Italia assieme ad altre sette ragazze selezionate dall’accademia di trucco Rea Academy per la settimana tra la semifinale e la finalissima del famoso concorso di bellezza, dal 31 agosto al 5 settembre.

Si chiama Arianna Obinu, ha 22 anni e ha iniziato il suo percorso di formazione annuale nel mondo del make-up professionale nel gennaio 2019. “Un’esperienza molto bella, ricca di tante emozioni molto diverse”, riferisce la giovane parlando dell’esperienza nel concorso di bellezza.

“Andare per la prima volta in diretta sulla Rai per le miss è stato motivo di ansia ed emozione – prosegue -. E per questo con loro ci siamo trovate molto in sintonia, anche perché per noi dell’accademia Miss Italia era uno stage scolastico che ci ha dato la possibilità di imparare sempre di più lavorando a stretto contatto con tante luci e schermi tv”.

“Dopo il diploma al liceo linguistico non sapevo se continuare lo studio delle lingue straniere o meno – continua Arianna – ma poi ho capito che quello che volevo davvero fare era truccare. Dopo aver messo da parte un po’ di risparmi mi sono finalmente potuta iscrivere nell’accademia che sognavo”.

Per il dopo-accademia, Arianna spera in un futuro nel mondo televisivo o cinematografico, continuando a seguire la sua grande passione.

