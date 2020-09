I candidati sindaco e consiglieri a Tempio.

Si vociferava di una quarta lista in preparazione per le prossime elezioni comunali, ma quella di Tempio sarà ufficialmente una sfida a tre. Scenderanno in campo per il prossimo confronto elettorale Giannetto Addis per Tempio Tradizione e Futuro, Nicola Comerci per Tempio Cambia e Alessandra Amic per Alternativa Popolare.

Gianni Addis, 65 anni, si candida con la lista Tempio Tradizione e Futuro, è l’uscente vice sindaco facente funzioni, ha ottenuto la reggenza 18 mesi fa dopo l’elezione del sindaco Andrea Biancareddu al consiglio regionale. La sua lista si compone di sette donne e nove uomini: Achenza Greta Francesca, Aisoni Anna Paola, Asara Mariella, Liguori Monica, Magrini Alessandra, Pischedda Anna Paola, Vargiu Elizabeth, Careddu Marco Luca, Cossu Paolo, Marotto Franco, Muzzu Gabriele, Pala Sergio, Massimiliano Pirrigheddu, Francesco Quargnenti, Emanuele Scolafurru e Francesco Tedde. La lista attinge sia dall’esperienza politica dell’amministrazione appena conclusa, sia dalla società civile, partendo dal volontariato e associazionismo fino agli ambienti di studio ed impreditoriali.

Alessandra Amic, 45 anni, avvocato, già assessore ai servizi sociali è unica donna candidata alla carica di sindaco. La sua candidatura è sostenuta dalla lista civica Alternativa Popolare. La lista dei candidati consiglieri, quasi tutta proveniente dalla società civile, è composta da: Nina Fara, Maffi Maciocco, Alessandra Vasa, Liana Ziruddu, Mara Imperio, Graziella Langiu, Marianna Tamponi, Andrea Collu, Marcello Scanu, Daniele Langiu, Giuseppe Saba, Mario Satta, Alessandro Cordella, Gabriele Masia, Gian Mario Casu, Antonella Pirina.

Per la lista civica Tempio Cambia si candida alla carica di primo cittadino Nicola Comerci. Professore di storia e filosofia al liceo Dettori di Tempio, ha insegnato anche Filosofia politica all’Università di Sassari. Al fianco di Nicola Comerci si candidano consiglieri: Addis Michela, Ciceroni Cristina, Cossu Roberta, Dettori Margherita, Gatto Cristiana, Severini Maria Luisa, Sotgiu Elisabetta, Tamponi Marina, Addis Mario, Cannas Giampiero, Fenu Nicola (noto Nick), Fiori Mauro, Orecchioni Antonio, Piras Pietro, Quidacciolu Piermario, Tondini Nicola.

