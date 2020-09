I comuni che vanno al voto in Gallura.

Sono 160 i comuni della Sardegna chiamati al rinnovo del sindaco e dei rappresentanti in Consiglio. L’appuntamento è per domenica 25 e lunedì 26 e scadevano i termini per la presentazione delle liste.

In Gallura sono 11 i paesi che andranno a votare: Aggius, Berchidda, Bortigiadas, Buddusò, Luogosanto, La Maddalena, Monti, Padru, San Teodoro, Sant’Antonio di Gallura e Tempio.

La sfida clou è, ovviamente, quella Tempio, dove per la carica di primo cittadino si sfideranno Giannetto Addis, Nicola Comerci e Alessandra Amic.

