Più di 1 milione di euro per fare il museo del Carnevale a Tempio

Il maxi finanziamento per il museo del Carnevale.

Tempio Pausania, grazie a un finanziamento del Ministero dell’Interno tramite i fondi del Pnrr per 995mila euro e un finanziamento regionale di poco più di un milione di euro messo a disposizione dall’Assessorato alla pubblica istruzione, avrà il suo Museo del Carnevale. Questo museo sorgerà nell’ex Palazzo Cannas, che verrà ristrutturato appositamente per ospitare le attività della scuola e dei laboratori della cartapesta.

Il progetto per il Museo è stato avviato già qualche anno fa, e grazie ai finanziamenti forniti sia dalla Regione che dal Ministero, si può finalmente realizzare questa iniziativa. L’assessore ai Lavori pubblici del Comune, Francesco Quargneti, ha sottolineato l’importanza di questo museo, affermando che esso non solo renderà omaggio al passato del carnevale della città, ma contribuirà anche al suo sviluppo futuro.

La ristrutturazione dell’edificio avrà un forte impatto sociale, poiché richiamerà storicamente la radicata tradizione carnevalesca di Tempio Pausania. Inoltre, l’ubicazione dell’area vicino agli hangar in cui prendono vita i carri allegorici per la famosa “cinque giorni” aggiungerà un significato simbolico al polo creativo del carnevale nella città. Questo Museo del Carnevale diventerà quindi un luogo importante per conservare la cultura e la tradizione locale legate a questa festività, valorizzandola sia nel contesto storico che in quello contemporaneo.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui