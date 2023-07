Asl Gallura, la Farmacia Territoriale di Olbia resta nell’ospedale vecchio

L’Asl Gallura ricorda che la Farmacia Territoriale è nel vecchio ospedale di Olbia.

La Direzione della Asl Gallura ricorda ai cittadini che tutti i servizi della Farmacia Territoriale di Olbia sono fruibili nell’ex ospedale San Giovanni di Dio. Dalla fine del mese di giugno la struttura sanitaria di viale Aldo Moro è, infatti, l’unica sede di riferimento per questo servizio: come comunicato in precedenza attraverso i diversi canali d’informazione, gli utenti che intendono accedere alla farmacia non devono, quindi, più recarsi all’ospedale Giovanni Paolo II.

Per i servizi che comprendono la distribuzione di alcuni presidi e di farmaci per i pazienti in dimissione per tutto il primo mese di terapia, la Farmacia Territoriale nell’ex ospedale di Olbia sarà aperta dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 13.00, con chiusure previste nelle sole giornate di sabato e domenica. La consegna dei farmaci è prevista anche ai pazienti cronici affetti, ad esempio, da malattie come la sclerosi multipla, l’artrite reumatoide e la psoriasi. Tutti i farmaci vengono rilasciati solo dietro presentazione del piano terapeutico.Per la consegna di dispositivi per diabetici e prodotti per nefropatici la farmacia sarà aperta il lunedì e il giovedì dalle 8:30 alle 13:30 e dalle 15:30 alle 17:30, sempre nella struttura sanitaria di viale Aldo Moro.

