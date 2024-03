Il progetto a Tempio per la Giornata mondiale dell’acqua

Il progetto della CEAS Tempio con Museo Organica.

Venerdì 22 marzo il CEAS Tempio, in collaborazione con il Museo Organica, darà ufficialmente il via al progetto “Acquamontana – percorsi di sostenibilità tra arte, acqua e natura lungo le vie dell’acqua”, con una due giorni di eventi coinvolgenti, formativi e esperienziali dedicati al tema.

“Acquamontana” è un progetto di sensibilizzazione sul tema dell’acqua dedicato alla valorizzazione della rete delle sorgenti del Monte Limbara conosciuta come ‘la via dell’acqua’,un suggestivo percorso di 30 km che raggiunge le innumerevoli sorgenti che punteggiano le pendici del massiccio nel cuore della Gallura. Il progetto vedrà realizzati tra il 2024 e il 2025 interventi artistici, eventi, convegni, campagne di sensibilizzazione, laboratori tematici e trekking intorno alla città di Tempio Pausania, al Monte Limbara e al CEDAP, spazio dedicato all’ambiente e al paesaggio incastonato nella splendida cornice del Bosco di Curadureddu, ai piedi della montagna. Per la Città di Tempio Pausania, infatti, l’acqua ha da sempre un valore inestimabile. Rinomata in tutto il mondo per le sue qualità benefiche, l’acqua di Tempio sgorga dalle numerosissime fonti presenti nei monti della Gallura, dove è possibile incontrare suggestive cascate, pozze e piscine naturali.

Proprio in occasione della Giornata mondiale dell’Acqua verranno realizzati i primi appuntamenti del progetto “Acquamontana” venerdì 22 e sabato 23 marzo. La ricorrenza, istituita nel 1992 dalle Nazioni Unite, celebra ogni anno questo elemento essenziale per la vita sulla Terra. Il CEAS Tempio e il Museo Organica aderiscono a questo importante avvenimento con un convegno, laboratori, concerti, un trekking musicale e mostre, con l’obiettivo di diffondere e promuovere il cambiamento nello stile di vita degli individui e delle comunità, sostenendo armonia, prosperità e collaborazione di fronte alle grandi sfide condivise.

Venerdì 22 marzo

Il primo convegno del progetto “Acquamontana” si terrà venerdì 22 marzo (mattina h. 10-13) presso lo Spazio CEDAP. Il convegno, aperto a tutti, sarà introdotto dai saluti istituzionali del sindaco di Tempio Gianni Addis e dell’assessore al turismo del Comune Elizabeth Vargiu. Seguiranno gli interventi di: Maria Antonietta Dessena e Tomasa Virdis in rappresentanza di ENAS – Ente acque della Sardegna, che affronteranno tema del rapporto tra “natura, arte e paesaggio” a livello regionale; Antonio Addis, funzionario del servizio territoriale di Tempio dell’Agenzia regionale Forestas; Lidia Decandia, architetto paesaggista e urbanista che presenterà un intervento sul tema dell’acqua generatrice e nutrice di città e paesaggi e il critico d’arte Ivo Serafino Fenu che parlerà del rapporto tra acqua e arte. Ad introdurre temi e relatori sarà Giannella Demuro, direttore artistico del Museo Organica. Aprirà i lavori la percussionista Anita Cappuccinelli con un’improvvisazione musicale sul tema dell’acqua.

Nel pomeriggio,a partire dalle ore 15:00, 2 laboratori tematici accompagneranno bambine, bambini e famiglie alla scoperta dell’acqua in forma ludica e partecipativa. “Note d’acqua” è un laboratorio musicale condotto da Anita Cappuccinelli per bimbi dai 6 agli 11 anni. La percussionista accompagnerà i piccoli partecipanti all’esplorazione dei suoni dell’acqua e alla costruzione di strumenti musicali che simulino il rumore dell’elemento, prima di addentrarsi in esperimenti sonori e giocosi. Parallelamente, la biologa e educatrice Rita Virdis condurrà “Riciclattoli: mulini, barchette e fantasia”, un laboratorio di riuso di plastiche che, grazie alla fantasia dei partecipanti, potranno rinascere come veri e propri giocattoli.

Alle ore 18:00 un doppio concerto dedicato ai suoni dell’acqua chiuderà la giornata, protagonisti la percussionista Anita Cappuccinelli e il compositore elettroacustico Marco Dibeltulu.

La percussionista e performer Anita Cappuccinelli presenterà “Riflessioni sulla natura dell’acqua”.Ispirata all’opera “Reflection on the nature of water” del compositore Americano Jacob Druckman: una performance di ascolto guidato per marimba, percussioni e voce dove parole e suoni raccontano storie, evocando immagini. Gli ascoltatori verranno invitati all’esplorazione del mondo dell’artista e del ruolo dell’acqua nella vita quotidiana.

Anita Cappuccinelli è una percussionista e di origine sarda, attualmente residente a Bruxelles. Attiva in ambito cameristico, solistico e orchestrale, la giovane promessa del mondo delle percussioni è specializzata in musica contemporanea e teatro musicale.

Seguirà l’intervento di Marco Dibeltulu, compositore di origine tempiese specializzato in musica elettronica e acusmatica, che presenterà “Quadri degli elementi” una serie di brani acusmatici, ispirati ai suoni dell’acqua, diffusi attraverso una piccola orchestra di altoparlanti disseminati nello spazio del concerto. Per l‘occasione verrà presentato in anteprima “Due atomi di idrogeno e uno di ossigeno”, brano originale scritto in esclusiva per “Acquamontana”. Composto elaborando una serie di registrazioni ambientali fatte alla fontana Ea Beddha e alla fontana Di Li Frati, sul Monte Limbara, il brano riflette sul valore dell’acqua per la vita e si interroga sulle conseguenze della sua possibile assenza.

Sabato 23 marzo

La giornata si aprirà alle 8:30 con un trekking alla scoperta alcune delle suggestive “vie dell’acqua” che attraversano il Monte Limbara.

L’escursione sarà guidata dal naturalista Alessandro Ruggero, esperto conoscitore del Limbara, lungo un percorso ad anello che dal Bosco di Curadureddu attraversa Lu Fossu di Lu Pisciaroni e Vallicciola costeggiando cascate, pozze naturali e guadi. Il trekking di media difficoltà sarà impreziosito da due intermezzi musicali con Gianvito Carbini (chitarra) e Gavino Angius (voce) a cura della Scuola Civica di Musica di Tempio Pausania, Aggius e Bortigiadas.

Partenza: ore: 8.30 da Curadureddu presso la statua della Madonna

Rientro: ore: 16.30 (approssimativo)

Lunghezza del percorso: circa 9 km con circa 500 m di dislivello sia in salita, sia in discesa.

Posti limitati. Per info e prenotazioni: 347 2570908.

Le mostre

Due le mostre fotografiche allestite per l’occasione nelle sale dello Spazio CEDAP: “Specchi d’acqua” di Annemarie Kroke e “Dighe di Sardegna” di Roberto Salgo.

Con “Specchi d’acqua”, la psicanalista e fotografa tedesca Annemarie Kroke, che vive tra Berlino e la Sardegna, ha scelto di rivolgere il suo sguardo sull’elemento acquatico. Stagni, laghi, acquitrini, pozze che pullulano di vita, diventano il riflesso di un io proiettato nella ricerca di forme, di piani prospettici che emergono in superficie o che si intuiscono al di sotto del pelo d’acqua, di luci e riflessi che baluginano sottovoce. Gli scatti, nati durante le innumerevoli passeggiate in natura con la macchina fotografica, sono la restituzione di uno sguardo puro, lontano dalla ricerca premeditata e dall’ossessione per la composizione dell’immagine: il mezzo fotografico acquista, per Annemarie Kroke, un forte valore affettivo che si traduce in immagini calme ma dense di contenuti.

La mostra “Dighe della Sardegna” del fotografo Roberto Salgo, racconta attraverso scorci architettonici e suggestive panoramiche delle imponenti opere idrauliche costruite nell’Isola, il rapporto tra l’uomo e l’acqua in relazione ad una delle sfide più importanti a cui deve rispondere la società contemporanea: proteggere e conservare l’acqua, risorsa unica, limitate e fragile, di alto valore ambientale, culturale ed economico, bene pubblico da utilizzare in maniera sostenibile per le generazioni contemporanee e future. Roberto Salgo si occupa prevalentemente di reportage e architettura urbana e industriale. Ha collaborato con testate nazionali e regionali, tra cui la prestigiosa National Geographic, e agenzie di comunicazione per la realizzazione di campagne pubblicitarie. Ha realizzato numerosi reportage in Africa e Medio Oriente e opera come fotografo di scena per opere cinematografiche, teatrali e festival.

Acquamontana è un progetto del CEAS Tempio, in collaborazione con il Museo Organica, realizzato dal Comune di Tempio con il supporto della Regione Sardegna – Assessorato della Difesa dell’Ambiente e la rete INFEAS. Collaborano all’iniziativa l’Agenzia regionale Forestas, l’ENAS – Ente Acque della Sardegna e la Scuola Civica di Musica di Tempio Pausania, Aggius e Bortigiadas.

INFO

• Lo Spazio CEDAP è raggiungibile da Tempio, Olbia e Sassari lungo la strada statale SS 392, e poi a piedi percorrendo uno dei suggestivi sentieri che si inoltrano nei boschi del Limbara.

• cell. 339 5906900 | info@tramedarte.org |www.ceastempio.it | www.tramedarte.org

• Orari Spazio CEDAP: dal martedì al giovedì 10-15; dal venerdì alla domenica 10–16, chiuso il lunedì.

