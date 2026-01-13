Elezioni comunali a Tempio, spunta la lista di Renato Cugini

Spunta la lista di Renato Cugini in vista delle elezioni a Tempio.
Il calangianese Renato Cugini entra nel dibattito politico tempiese in una fase già segnata da forti frammentazioni. Tra i dirigenti regionali di Sinistra Futura, movimento che a Tempio Pausania conta alcuni rappresentanti nella segreteria costituente, Cugini torna a far parlare di sé dopo il sostegno di Sinistra Futura, alle precedenti elezioni comunali di Luras, alla candidata della Lega Maria Giuseppina Tamponi. Secondo quanto emerge in ambienti politici cittadini, Cugini starebbe ora lavorando per favorire la nascita di una nuova lista, che metta insieme esponenti rimasti nel Partito Democratico e componenti di Sinistra Futura, con l’obiettivo di presentare un ulteriore candidato sindaco.
Uno scenario che si inserisce in un quadro già complesso. Al momento si parla di due candidature riconducibili all’area di centrodestra, una lista civica e una coalizione civica più ampia che guarda anche a sinistra. In questo contesto, l’ipotesi di una quinta candidatura rischia di accentuare ulteriormente la frammentazione del campo progressista, a vantaggio di chi è ancora presto per dirlo.
Nel centrosinistra locale, infatti, si registra un progressivo allontanamento dal Partito Democratico, con alcuni esponenti che guardano verso altre candidature già in campo, in primis il sindaco uscente Gianni Addis. La linea sostenuta da Cugini, invece, sembrerebbe puntare alla costruzione di un progetto autonomo, che in assenza di un nome condiviso per la candidatura potrebbe passare anche attraverso una assemblea pubblica per valutare la possibilità di presentare una lista e un candidato sindaco.
Una mossa che, se confermata, aprirebbe ufficialmente a una competizione elettorale con almeno 5 aspiranti alla guida della città, in un quadro politico che appare sempre più frammentato e ancora lontano da assetti definitivi.