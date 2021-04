La situazione coronavirus a Tempio.

C’è preoccupazione a Tempio dove i positivi hanno superato le 50 unità e le persone in quarantena sono più di 100.

Secondo gli ultimi dati infatti i casi di coronavirus sono 53 di cui molti con variante inglese. I soggetti in quarantena obbligatoria invece sono 112. In soli 15 giorni si è passati da 8 casi a 53 accertati al momento, ma destinati ad aumentare nelle prossime ore secondo il sindaco

“La presenza di varianti del virus – commenta il sindaco Gianni Addis – ci deve preoccupare ancora di più perché, come ci è stato ripetutamente ricordato dagli esperti in ambito medico e scientifico, in questo caso il contagio e la diffusione sono più rapidi e colpiscono di più i giovani. Inoltre il loro tracciamento richiede molto più tempo e pertanto, se non manteniamo comportamenti responsabili e prudenti, il rischio concreto e reale è quello di non riuscire a bloccare l’estendersi del contagio. Perciò, pur non volendo spaventare nessuno, vi esorto alla massima prudenza e a tenere ora più che mai comportamenti responsabili“.

