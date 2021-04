La raccolta di sangue a Tempio.

Gravi disagi per la giornata di raccolta sangue organizzata dall’AVIS di Tempio-Aggius lo scorso sabato 17 aprile, come spiega Caterina Rita Secci, presidente locale dell’associazione. “Una bella giornata nel segno della solidarietà, si è rivelata semplicemente disastrosa, non per il tempo purtroppo inclemente, ma che sicuramente ha contribuito e influito in modo totalmente negativo sulla raccolta”, premette la volontaria.

La raccolta ematica “inizialmente si sarebbe dovuta svolgere ad Aggius, ma vista la zona rossa, il numero sempre crescente di positivi e di vaccinati, si è deciso di spostare a Tempio”, aggiunge. I donatori hanno risposto come sempre con entusiasmo, nonostante l’impossibilità di usufruire dei comfort che il centro trasfusionale del Paolo Dettori ha sempre offerto (comodità, caldo, cortesia ed efficienza) ritrovandosi invece nei parcheggi di via Stazione Vecchia, con un semplice gazebo a ripararli dalla pioggia.

“Ben 31 donatori hanno programmato la loro donazione, purtroppo, di questi, ben 18 sono stati dichiarati non idonei in quanto il freddo invernale (8 gradi), la pioggia incessante e l’obbligo della distanza, hanno fatto sì che non si riuscissero nemmeno a trovare le vene – racconta la presidente – e altri 3 donatori hanno dovuto interrompere il salasso per problemi di vasocostrizione”.

“La situazione di sabato è solo l’apostrofo di una vergognosa manovra volta al continuo e inesorabile smantellamento del Paolo Dettori. Purtroppo chi ci perde è chi ha davvero bisogno di sangue, ma ai vertici non importa, rimane solo un’infinita tristezza nel cuore di noi volontari AVIS“, è lo sfogo della presidente Caterina Secci. Che rimarca come sia “rimasta dalle 7,30 fino alle 14 lì a fare l’accoglienza e ad accompagnare l’autoemoteca dall’arrivo da Sassari fino alla partenza per Olbia, dove vengono lavorate le sacche, perché qui a Tempio non ce lo permettono più”.

