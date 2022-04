Successo per l’evento a Tempio.

Grande successo a Tempio, con la tappa del Campionato italiano di Regolarità del Gruppo 5 che si è tenuto questo weekend. Sono oltre 220 le moto storiche che hanno partecipato alla manifestazione e diverse centinaia le persone arrivate in città, tra organizzatori, piloti, appassionati e turisti.

Un evento storico per la città gallurese, nato alla fine degli anni ’60. “Una straordinaria opportunità di condivisione di momenti di agonismo e socializzazione, di crescita personale, di scambio e confronto con realtà sportive provenienti da diverse parti d’Italia ma anche di valorizzazione e promozione del nostro territorio”, ha dichiarato l’assessore al Turismo, Sport e Spettacolo Elizabeth Vargiu nel corso della premiazione.

L’amministrazione comunale ha ringraziato il Motoclub Bruschi Polidoro che con il suo lavoro, impegno e passione ha portato a Tempio e in Gallura uno spettacolo sportivo unico e prestigioso. “Un’occasione – ha detto l’assessore ai Lavori Pubblici e Ambiente, Francesco Quargnenti – per far conoscere una terra legata non solo al turismo, ma aperta anche ai grandi eventi sportivi“.