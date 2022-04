Il concerto a La Maddalena.

La cantante spagnola Ana Mena, regina delle hit estive italiane scalderà l’estate di La Maddalena con un atteso concerto in piazza Comando. Si terrà il 1° agosto 2022 lo spettacolo della star, fresca della partecipazione al Festival di Sanremo con “Duecentomila ore”.

Ad annunciare il concerto il ”Comitato Festeggiamenti Santa Maria Maddalena classe 1972”, che in collaborazione con il Comune ha organizzato lo spettacolo, che sicuramente porterà in piazza tantissimi giovani spettatori da tutta Italia. Non sarà però l’unico evento dell’estate 2022. Sarà, infatti, uno dei tanti appuntamenti organizzati dall’amministrazione comunale e che si susseguiranno per tutta la stagione, con altri nomi molto importanti della scena anche internazionale.

Sono ancora top secret gli altri artisti che si esibiranno nell’isola maddalenina, ma un altro nome tra questi sarà quello del cantautore Vinicio Capossela. “Dopo aver sperimentato lo scorso anno la ripartenza – dichiara l’assessore allo Spettacolo Gianvincenzo Belli -, quest’anno, l’anticipo della stagione estiva ci ha permesso di organizzare tantissimi eventi. Ci saranno, infatti, 70 date, che partiranno da giugno fino a settembre, con concerti ma anche manifestazioni dal teatro alla cultura. Non solo con artisti nazionali, ma anche nomi di fama mondiale. Abbiamo già aperto il calendario degli eventi nella settimana di Pasqua con il successo della manifestazione sportiva del Talent Trophy che ha portato nel comune migliaia di spettatori”.