Meteo Olbia 27 agosto, caldo torrido giorno e notte

Le previsioni meteo per giovedì 27 agosto a Olbia e Gallura

Il meteo a Olbia per giovedì 27 agosto conferma un nuovo aumento delle temperature. La Gallura entra nella fase più calda di questa nuova ondata e la massima prevista in città raggiungerà 37 gradi. Anche le temperature notturne aumenteranno: la minima prevista per Olbia è di 25 gradi, un valore che renderà particolarmente caldo anche il periodo dopo il tramonto.

Il cielo sarà irregolarmente nuvoloso, con nubi meno compatte durante il pomeriggio. Nell’atmosfera sarà presente anche polvere desertica in sospensione. Non sono invece previste precipitazioni significative. I venti saranno deboli o localmente moderati dai quadranti meridionali e il mare passerà da localmente mosso a poco mosso.

Il caldo sarà più intenso nelle zone interne della Gallura. A Tempio Pausania la massima prevista è di 37 gradi, mentre nelle aree vicine al settore nord-occidentale i valori potranno risultare ancora più elevati.

Il caldo aumenta anche lungo la costa

La giornata di giovedì arriva nel pieno dell’avviso di condizioni meteorologiche avverse emesso dalla Protezione civile regionale. L’allerta per le alte temperature resterà attiva fino alla mattina di sabato 29 agosto, mentre il picco della fase calda è atteso proprio tra giovedì e venerdì.

Per residenti e turisti sarà quindi una giornata da vivere con qualche attenzione in più. Le condizioni del mare resteranno comunque favorevoli per le attività lungo la costa e per le uscite in barca, mentre le spiagge della Gallura saranno ancora una delle principali destinazioni per chi è in vacanza.

Il problema maggiore sarà il caldo nelle ore centrali e la difficoltà a trovare sollievo durante la notte. Con una minima prevista di 25 gradi a Olbia, anche il riposo notturno potrebbe risultare meno agevole.

Il meteo a Olbia conferma così 37 gradi e una notte molto calda, mentre l’ondata di calore proseguirà anche nei giorni successivi.

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