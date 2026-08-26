A Palau lo yacht da 90 milioni Tatoosh, con elicottero e barca a vela

Il lusso del mega yacht Tatoosh a Palau.

Nelle acque antistanti Palau ha fatto la sua comparsa il Tatoosh, uno dei mega yacht più celebri e affascinanti della storia nautica moderna. La maestosa imbarcazione non è passata inosservata, attirando l’attenzione dei passanti e scatenando curiosità sulla presenza a bordo di un gruppo di giovani americani.

Di chi è il mega yacht.

Costruito nel 2000 nei prestigiosi cantieri tedeschi Nobiskrug, il Tatoosh ha fatto parte per molti anni della prestigiosa flotta di Paul Allen, il celebre cofondatore di Microsoft scomparso nel 2018. L’imbarcazione ha poi cambiato proprietà, passando secondo le ricostruzioni di settore nella disponibilità di Mohamed bin Zayed Al Nahyan, attuale presidente degli Emirati Arabi Uniti e sovrano di Abu Dhabi.

Quanto vale.

Con una lunghezza di ben 92 metri, il Tatoosh è una vera e propria reggia galleggiante dal valore stimato di circa 90 milioni di dollari. Tra le sue caratteristiche più straordinarie spicca la presenza di un incavo speciale sui ponti laterali progettato per ospitare ben due imbarcazioni di grandi dimensioni da utilizzare come tender. Una nave a motore da 12 metri e, soprattutto, una vera e propria barca a vela di 13 metri. Questa particolarità rende lo yacht unico nel suo genere, permettendo agli ospiti di passare dal lusso della navigazione a motore al fascino della vela classica senza mai lasciare la nave madre.

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