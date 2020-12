La situazione fuori dalle Poste di Tempio.

Lunga fila ed assembramenti all’esterno delle Poste di via Alcide de Gasperi a Tempio Pausania. Numerosi cittadini si sono lamentati del fatto che da giorni non riescono a fare le operazioni previste a causa della lunga fila di persone in attesa di poter entrare nell’ufficio postale.

Gli utenti risultano peraltro attaccati uno all’altro, in barba del distanziamento sociale previsto dal Covid. Le temperature rigide di questa mattina pari a 3 gradi alle 11 e la pioggia battente, contribuiscono ad alimentare il nervosismo di chi aspetta all’esterno.

C’è da dire che in questi giorni sono in pagamento anche le pensioni e che quindi, come spesso accade a fine mese, quando in genere viene pagato anche il reddito di cittadinanza, il numero degli utenti aumenta inevitabilmente e di conseguenza le code. Ma siamo sicuri che non si possa fare nulla per migliorare il servizio?

