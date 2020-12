Le richieste del comitato di quartiere Isticadeddu.

Una rinascita del quartiere. E’ quanto chiede il presidente del comitato di quartiere Isticadeddu Pier Giovanni Porcu per il prossimo anno. La risoluzione del rischio idrogeologico e la conclusione del cantiere all’ingresso del rione.

“Teoricamente i lavori per l’imbocco di via Marco Polo dovevano essere completati il 23 dicembre del 2020 – ha affermato il presidente del comitato – . Poi, sicuramente a causa del covid e per il reperimento di fondi per completare l’opera la data è slittata”. I lavori di riqualificazione tra le zone Isticadeddu e Pasana, prevedono l’allargamento della carreggiata con marciapiedi, piste ciclabili, illuminazione pubblica e quattro rotatorie in corrispondenza delle vie Marco Polo, Plutone, della Ferula e James Cook.

Poi c’è la questione del rischio idrogeologico non completamente risolta. “Dopo i fatti di Bitti abbiamo avuto molta paura – ha proseguito Porcu -. Se pensiamo che da noi sono caduti “solo” 150 millimetri per metri quadri di acqua e ha fatto gli stessi danni del paese, dove ha piovuto il doppio”. La prevenzione delle alluvioni sembra appunto non essersi risolta nemmeno nel 2020, dove sono stati puliti soltanto i canali a ridosso della città e non nelle zone più periferiche dove sono presenti delle abitazioni. “Credo che non basti solo togliere dell’erba ma bisogna rafforzare l’alveo in modo che non si restringa e non riduca la portata dell’acqua”, ha aggiunto il presidente del comitato.

Il covid ha messo in difficoltà un po’ l’operato del comitato di quartiere di Isticadeddu, che quest’anno non ha potuto svolgere le riunioni e la comunità ha risentito per la mancanza delle feste e degli eventi. C’è stato, tuttavia, un passaparola con i residenti durante i mesi più difficili del 2020. Ma è sopratutto un ritorno alla normalità che il quartiere chiede a gran voce, per poter tornare a sentirsi vicini come comunità. “Si spera che questo gennaio si potrà fare la festa di Sant’Antonio con il tradizionale fuoco simbolico – ha concluso -, probabilmente sarà il 17 gennaio”.

