I funerali di monsignor Pittorru.

“Quanto avrei voluto celebrare un’ultima volta l’Eucarestia”. Quelle parole di monsignor Giovanni Maria Pittorru risuonano nella Cattedrale. E sono come un tuono. Le riporta il vescovo monsignor Sebastiano Sanguinetti, ricordando l’ultimo colloquio avuto con il suo vicario di Tempio proprio l’altro ieri, il giorno prima della morte.

Parole che riempiono di commozione i tantissimi presenti al funerale, questo pomeriggio, che hanno affollato le navate e la piazza e che indicano i caratteri distintivi di monsignor Pittorru. “Un prete esigente prima di tutto con se stesso – ricorda il sindaco Gianni Addis -. Tanto da apparire un po’ severo. Ma chi ti ha conosciuto sa che non eri così. Tempio ti ha voluto bene e sarai sempre ricordato con riconoscenza”.

Sul letto di morte don Pittorru ha chiesto di essere vestito con i paramenti bianchi. Voleva presentarsi al Signore come era interiormente, ha detto. Il vescovo legge il passo di una lettera, che gli è stata consegnata poche ore prima. Descrive l’essenza del sacerdote e del suo rapporto con la fede: “A lui premeva essere prete ed esserlo fino in fondo. Don Giovanni era davvero credente. Una fede accompagnata da fine cultura e da profonda abilità nel comunicarla”.

Una profondità d’animo testimoniata dal senso di abnegazione e servizio. “Il Signore mi chiama: eccomi sono pronto”, aggiunge il vescovo riferendosi al monsignore. Sull’altare sale la nipote di don Pittorru. “Mi diceva che doveva guarire, perchè aveva ancora tante cose da fare per la sua amata Tempio”, confessa. Un amore incondizionato per la città e per la sua terra, per la quale aveva aveva deciso di lasciare persino Roma. Un amore ricambiato, che oggi tutta la Gallura gli ha fatto sentire in questo ultimo saluto.

