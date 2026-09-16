Tempio piange Gerolamo Baffigo: addio allo storico commerciante e pioniere delle radio libere

Addio a Gerolamo Baffigo.

Tempio in lutto per la scomparsa dello storico commerciante Gerolamo Baffigo. Se ne è andato a 84 anni l’uomo che ha portato in città uno dei primi negozi al dettaglio moderni. Tra due anni, infatti, la sua storica attività di abbigliamento compirà cento anni, ma purtroppo, il signor Baffigo se ne è andato prima di questo importante traguardo che avrebbe voluto festeggiare con i tempiesi. Il negozio Baffigo era stato aperto dal padre nel 1928, un traguardo che verrà ora tagliato dai suoi eredi.

Commerciante e fondatore delle radio libere.

Uomo stimato per le sue qualità umane, Baffigo è stato molto più di un negoziante di via Roma capace di vestire generazioni di clienti con stile e passione. È stato infatti anche un pioniere della radiofonia sarda, tra i primi a credere nelle potenzialità delle emittenti libere fondando Radio Hobby, un’avventura imprenditoriale e affettiva portata avanti per anni prima di cedere la direzione ad Angelo Cossu, non senza versare lacrime per il distacco da quella che considerava come una figlia.

La sua notorietà e la sua affabilità lo portarono a stringere rapporti di amicizia con personaggi del calibro di Fabrizio De André, legato a lui da frequentazioni che in passato avevano dato vita a curiosi aneddoti di cronaca cittadina, come quello che vide protagonista una fan e un appuntamento mancato dal cantautore. Sono tanti ad avergli dato l’ultimo saluto, tra cui anche Maria Pintore e Angelo Cossu, i quali riconoscono in lui un maestro di vita, un punto di riferimento professionale. Altri commercianti e figure pubbliche del territorio hanno espresso il loro cordoglio e vicinanza alla famiglia di Baffigo. Il funerale del signor Gerolamo si è tenuto ieri, 15 settembre 2026, a Tempio Pausania.

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