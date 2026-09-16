Dolore a Palau per la scomparsa di un uomo di soli 51 anni

Addio a Pier Giuseppe Sotgiu.

È venuto a mancare all’ospedale Giovanni Paolo II di Olbia Pier Giuseppe Sotgiu. L’uomo aveva soltanto 51 anni. A dare il triste annuncio alla comunità di Palau è stato il parroco, don Paolo Pala. Stando alle prime informazioni, pare che l’uomo, scomparso precocemente, aveva problemi di salute.

Il sacerdote del paese ha espresso profondo cordoglio a nome dell’intera comunità stringendosi attorno al dolore della madre Rina e di tutti i familiari. Al momento non sono ancora state rese note le date e le modalità per la celebrazione delle esequie, che verranno comunicate non appena saranno definiti i dettagli.

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