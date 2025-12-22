Guasto alla rete Abbanoa di Tempio, i rubinetti restano a secco

Il guasto alla rete Abbanoa di Tempio Pausania.

A Tempio Pausania i tecnici di Abbanoa sono impegnati in un intervento di riparazione su una condotta idrica di via Olbia, dove è stata rilevata una perdita improvvisa. Per consentire i lavori sarà necessario sospendere temporaneamente il flusso idrico lungo la linea di adduzione che serve la zona interessata. Dalle 9 alle 13:30 i residenti potrebbero riscontrare cali di pressione o brevi interruzioni dell’erogazione nelle vie Olbia, Fosse Ardeatine, Val d’Ossola, Rinascita, Nuovo Stadio, Val di Cossu, Giocantinu, Balistreri, Rio Parapinta e Antonio Muzzetto.

Il numero verde messo a disposizione da Abbanoa.

Il servizio tornerà regolare al termine delle operazioni, con l’impegno dei tecnici di limitare al massimo la durata dell’interruzione e, se possibile, anticipare la ripresa dell’erogazione qualora i lavori terminassero prima del previsto. Abbanoa avverte che, una volta ripristinata l’erogazione, l’acqua potrebbe presentare temporanee torbidità a causa dello svuotamento e del successivo riempimento delle tubazioni. Eventuali anomalie potranno essere segnalate attraverso il numero verde 800/022040, attivo 24 ore su 24.

