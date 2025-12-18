Niente acqua a La Maddalena, c’è un guasto nella rete Abbanoa

Il guasto nella rete dell’acqua a La Maddalena.

Un giovedì mattina complesso per i residenti di diverse zone di La Maddalena. A causa di un’improvvisa emergenza tecnica rilevata all’interno della camera di manovra del serbatoio “Crocetta“, è stato necessario avviare un intervento di riparazione urgente che ha imposto la chiusura immediata delle condotte. L’operazione, scattata nelle prime ore di oggi 18 dicembre, ha lasciato a secco un’ampia porzione del centro e delle aree periferiche, creando inevitabili disagi proprio nel cuore della settimana.

Il blocco del flusso idrico non è stato generalizzato, ma ha colpito in modo chirurgico i settori alimentati dal serbatoio in sofferenza. I rubinetti sono rimasti asciutti a partire dalle ore 9 nelle seguenti aree: Il quadrante che comprende via Barrettini, via Don Vico e la zona della Crocetta. I residenti di via Padule, via Suor Gotteland e Regione Nido D’Aquila. Le utenze lungo la strada provinciale 114 e le vie E. De Amicis, Del Lentischio, Sardegna, G. Pascoli.

Il personale tecnico del distretto competente è al lavoro per ultimare le operazioni di saldatura e messa in sicurezza della camera di manovra entro le ore 13. Tuttavia, il ritorno alla normalità per i cittadini non sarà immediato: una volta concluso l’intervento, sarà necessario attendere i tempi tecnici di riempimento delle condotte e di messa in pressione della rete. L’erogazione regolare dovrebbe dunque riprendere intorno alle 14:30.

L’ente gestore ha inoltre invitato la popolazione a prestare attenzione alla qualità dell’acqua nelle prime ore successive al riavvio: lo svuotamento dei tubi può infatti causare fenomeni di torbidità, rendendo l’acqua temporaneamente meno limpida del solito. La situazione resta monitorata e non si escludono aggiornamenti nel caso in cui dovessero insorgere ulteriori complicazioni durante il cantiere.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui