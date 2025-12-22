Violento incidente sulla strada statale ad Arzachena, un ferito grave

L’incidente sulla strada di Arzachena.

Grave incidente questa notte sulla strada statale 133 bis, nel territorio di Arzachena, dove un’auto è rimasta coinvolta in un ribaltamento avvenuto in località Ruoni. L’episodio si è verificato intorno all’una, quando, per motivi che restano da chiarire, il mezzo ha perso il controllo finendo capovolto sulla carreggiata.

Il ferito è stato elitrasportato d’urgenza in ospedale.

Sul posto è intervenuta la squadra dei vigili del fuoco di Arzachena, impegnata nelle operazioni di soccorso rese necessarie dalla presenza del conducente incastrato all’interno dell’abitacolo. Dopo un intervento tecnico per la messa in sicurezza del veicolo, l’uomo è stato estratto e affidato alle cure del personale sanitario. Considerate le condizioni del ferito, si è reso necessario il trasferimento in elicottero a cura del servizio Areus, che ha provveduto al trasporto verso l’ospedale. Non risultano coinvolti altri veicoli né ulteriori persone.

I carabinieri hanno eseguito gli accertamenti di legge.

A supporto delle attività di emergenza sono intervenuti anche i carabinieri, incaricati degli accertamenti sull’accaduto e della gestione della circolazione, insieme agli operatori del 118 che hanno garantito l’assistenza sanitaria sul luogo dell’incidente.

