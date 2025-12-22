Una piccola ballerina di San Teodoro all’Opera di Roma

Da San Teodoro alla scuola di danza dell’Opera si Roma, il sogno di Aurora

Ha superato una difficile selezione e da San Teodoro vola all’Opera di Roma, il sogno della piccola ballerina Aurora Dipaola. A festeggiarla sono il Comune e l’istituto comprensivo che frequenta. “Aurora è stata ammessa al prestigioso corso introduttivo dell’Opera di Roma – scrivono dal Comune -. Superando una rigorosissima selezione nazionale che ha visto la partecipazione di circa 700 ballerine provenienti da tutta Italia. Grazie al suo talento, alla passione e alla costante dedizione, Aurora è entrata a far parte della ristretta classe di sole 30 allieve selezionate, dove il suo percorso sarà guidato dalla stella della danza Eleonora Abbagnato“.

“Questo importante risultato premia l’impegno quotidiano e la solida preparazione maturata all’interno della scuola Dinamic Dance di San Teodoro, che ha accompagnato la sua crescita artistica con grande professionalità”. Alla piccola ballerina e alla sua famiglia arrivano le congratulazioni della sindaca Rita Deretta e del delegato all’Istruzione, Gianluca Seazzu, a nome di tutta l’amministrazione comunale.

Ad Aurora va l’augurio più sincero di tutta la comunità di San Teodoro – scrivono -. Che questo sia solo l’inizio di una carriera radiosa nel meraviglioso mondo della danza”.

