Una piccola ballerina di San Teodoro all’Opera di Roma

22 Dicembre 2025

di Pietro Chiaese

Da San Teodoro alla scuola di danza dell’Opera si Roma, il sogno di Aurora

Ha superato una difficile selezione e da San Teodoro vola all’Opera di Roma, il sogno della piccola ballerina Aurora Dipaola. A festeggiarla sono il Comune e l’istituto comprensivo che frequenta. “Aurora è stata ammessa al prestigioso corso introduttivo dell’Opera di Roma – scrivono dal Comune -. Superando una rigorosissima selezione nazionale che ha visto la partecipazione di circa 700 ballerine provenienti da tutta Italia. Grazie al suo talento, alla passione e alla costante dedizione, Aurora è entrata a far parte della ristretta classe di sole 30 allieve selezionate, dove il suo percorso sarà guidato dalla stella della danza Eleonora Abbagnato“.

“Questo importante risultato premia l’impegno quotidiano e la solida preparazione maturata all’interno della scuola Dinamic Dance di San Teodoro, che ha accompagnato la sua crescita artistica con grande professionalità”. Alla piccola ballerina e alla sua famiglia arrivano le congratulazioni della sindaca Rita Deretta e del delegato all’Istruzione, Gianluca Seazzu, a nome di tutta l’amministrazione comunale.
Ad Aurora va l’augurio più sincero di tutta la comunità di San Teodoro – scrivono -. Che questo sia solo l’inizio di una carriera radiosa nel meraviglioso mondo della danza”.

TEMI:
Condividi l'articolo
CONDIVIDI TWEET PIN CONDIVIDI