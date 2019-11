La giornata per la lotta al tumore al pancreas.

Il Comune di Tempio ha deciso di aderire all’iniziativa dell’associazione Nastro Viola in vista della Giornata Mondiale per la lotta al Tumore al Pancreas e per l’occasione San Pietro e il Palazzo degli Scolopi verranno illuminati di viola.

Nella serata di giovedì 21 novembre, diverse città italiane vedranno illuminati di viola palazzi, monumenti, edifici, piazze e luoghi simbolici e rappresentativi al fine di creare consapevolezza sulle neoplasie e richiedere alle istituzioni di impegnarsi a promuovere informazioni e campagne di prevenzione.

L’iniziativa, alla quale ha aderito l’amministrazione comunale guidata dal vicesindaco Gianni Addis, è stata seguita dal delegato al Commercio Massimiliano Pirrigheddu in collaborazione con l’architetto Maddalena Pattitoni.

