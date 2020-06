Lavori al poliambulatorio di Tempio Pausania: possibili disagi

L’attività dovrebbe riprendere regolarmente il 15 giugno.

In questi giorni sono in corso interventi di riorganizzazione degli spazi nella sede del Poliambulatorio, di via Claudio Demartis a Tempio Pausania. L’attività verrà erogata regolarmente, ma a causa dell’intervento potrebbero registrarsi alcuni rallentamenti nell’erogazione dei servizi.

L’intervento, volto all’ottimizzazione degli spazi del Distretto per una migliore fruizione da parte della popolazione e degli stessi operatori, è stato avviato nella serata di ieri e proseguirà per tutta la settimana, per questo motivo la Assl di Olbia si scusa anticipatamente con la popolazione per eventuali disservizi che potrebbero registrarsi ma assicura che tutto il personale sanitario sarà a disposizione degli utenti per evitare eventuali disservizi.

I locali oggetto dell’intervento sono quelli del primo piano, nello specifico: ufficio Scelta e revoca, Assistenza integrata, Protesica, Legge 26/91, esenzione ticket per patologia, Adi, e Assistente sociale. Si avvisa la popolazione che, a causa dell’intervento, in questi giorni potrebbero registrarsi delle difficoltà a contattare telefonicamente questi uffici.

Da lunedì 15 giugno 2020 l’attività dovrebbe riprendere regolarmente.

