Lavori alla rete idrica di Tempio, problemi con l’acqua

I lavori di Abbanoa a Tempio.

Al fine di consentire le operazioni di riqualificazione della rete idrica nel comune di Tempio Pausania, lunedì prossimo saranno eseguiti collegamenti delle nuove condotte in due importanti incroci della città. Si tratta di via Italia Unita con viale San Giuseppe e via Italia Unita con via Giovanni XXIII. Questi interventi, volti al potenziamento e alla manutenzione della rete, richiederanno la temporanea interruzione del flusso idrico sulla linea di servizio delle utenze dalle ore 8 alle ore 15:30.

Durante questo periodo, alcune aree della città potrebbero risentire della sospensione dell’erogazione idrica. I residenti interessati sono quelli delle zone circostanti via Palau, via Europa Unita e via Italia Unita. La Società responsabile dei lavori ha assicurato che il servizio verrà ripristinato regolarmente, salvo imprevisti, entro le ore 16:30.

