Al via il bando per esercitare il noleggio di barche a La Maddalena

L’Ente Parco di La Maddalena ha dichiarato aperti i bandi per la manifestazione di interesse per l’assegnazione delle autorizzazioni all’esercizio delle attività di locazione e noleggio di unità da diporto all’interno dell’area marina del Parco.

Per quanto riguarda le autorizzazioni rilasciate per lo svolgimento dell’attività di locazione di unità da diporto, esse riguardano le zone Mb dell’area marina del Parco, hanno validità sino al 31 dicembre 2024, con decorrenza dalla data del provvedimento di rilascio, e riguardano un numero massimo di 700 unità. Pertanto verranno rilasciate concessioni fino al raggiungimento del numero massimo di unità per cui è concesso, fino ad esaurimento delle unità concesse. delle stesse.

Le domande si potranno presentare solo online. Gli operatori dovranno accedere ai servizi on line del Parco sul sito www.lamaddalenapark.it. A fondo pagina dovranno accedere alla sezione “servizi on line” e autenticarsi con le proprie credenziali di accesso. Le domande per noleggio e locazione nell’area del Parco di La Maddalena si possono presentare entro il 10 aprile. Per eventuali problematiche si può telefonare all’Ufficio Relazioni con il Pubblico (dottoressa Emanuela Rio, telefono 0789.790217, email e.rio@lamaddalenapark.it).

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui