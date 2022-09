Tempio e dintorni si risvegliano ancora senza acqua: protestano i residenti

Disagi a Tempio e dintorni per un guasto.

Tempio Pausania resta ancora senza acqua. Sono tanti i disagi che i residenti stanno passando da parecchie ore, a causa di un guasto nell’impianto, riparato il 2 settembre scorso. “Non abbiamo ancora acqua – raccontano alcuni abitanti -, da Abbanoa si giustificano sempre assicurando che l’acqua arriverà ogni giorno”.

Disagi anche nei paesi vicini e lavori in corso nell’impianto. Nei centri interessati, è presente il servizio con le autobotti. Ma l’esasperazione la preoccupazione dei residenti è ormai alle stelle e numerose sono le chiamate ad Abbanoa. “Quando li chiamiamo al telefono per chiedere di conoscere la realtà del problema – spiegano – ci rispondono solo che non lo sanno, o inventano soluzioni che non arrivano mai, e ci hanno riattaccato due volte. La realtà di Tempio è molto diversa da quella che Abbanoa cerca di nascondere. Il problema è più grave di quanto sembri e gli utenti meritano di conoscere la verità”.