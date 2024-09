Maury’s punta sulla Gallura, nuova apertura a Tempio

La nuova apertura di Maury’s a Tempio.

Maury’s, la nota catena di grandi magazzini, sta per espandere la sua presenza con una nuova apertura a Tempio Pausania, prevista per il mese di ottobre. L’annuncio ufficiale è stato pubblicato nelle scorse ore sul sito web dell’azienda, generando entusiasmo tra i residenti e gli appassionati di shopping della zona.

Il nuovo Iper Store avrà una superficie di 2.300 metri quadri e sarà situato in località Manzoni, tra l’Eurospin e Moda Nuova. Attualmente, i lavori sono in pieno svolgimento per completare i parcheggi e rifinire gli spazi interni, in vista dell’inaugurazione.

Il punto vendita offrirà un’ampia gamma di prodotti, tra cui articoli per la casa, cura della persona, cartoleria, casalinghi e molto altro ancora. Con questa nuova apertura, Maury’s punta a consolidare la propria posizione nel mercato locale, offrendo una vasta scelta di prodotti e servizi a disposizione dei clienti.

Per coloro che sono interessati a far parte del team di Maury’s, è possibile inviare la propria candidatura attraverso il seguente link: https://www.mauryswebs.it/webmaurys/hcurricu.cgi.

