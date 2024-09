Oggi riprendono le regate del Mondiale di Vela innovativa a Porto Rotondo

È in pieno svolgimento la corsa alla conquista del Mondiale di Vela innovativa a Porto Rotondo, evento promosso dalla Regione. La prima giornata di regate di giovedì 5 settembre è stata interrotta alla quarta prova a causa dei 30 nodi di maestrale, che non hanno consentito il corretto svolgimento dei voli in programma obbligando i giudici a un richiamo in porto dei team. Nella giornata di oggi, quindi, gli equipaggi dovranno recuperare le prove in mare al fine di completare il Round Robin che determinerà il passaggio alle semifinali di domani, sabato 7, in cui sarà assegnato il titolo di campione del Mondo al team che, tra tutti, avrà prevalso.

Ma il Mondiale di Vela Innovativa di Porto Rotondo non è solo competizione in mare: il Blue Village, l’iniziativa che mette in risalto temi quali innovazione e sostenibilità, grazie agli interventi di ospiti tra cui docenti universitari, biologi ed esperti del settore, sta offrendo al pubblico un format di formazione per apprendere abitudini e soluzioni concrete sulla sostenibilità. Una serie di talk, conferenze e interviste con al centro argomenti di grande rilevanza legati al mondo del green in cui esperti e figure di spicco nel campo dell’innovazione ambientale stanno proponendo strumenti e prospettive utili a tracciare sentieri verso un futuro più sostenibile.

Come seguire le regate

È possibile seguire l’evento in corso a Porto Rotondo, oltre che dal vivo, su Radiolina e sui canali social ufficiali dello Yacht Club in costante aggiornamento direttamente dal campo di regata. Per domani, alle ore 17:00, è prevista la premiazione alla presenza, oltre che del presidente dello Yacht club, Fabrizio De Falco, dell’assessore regionale al Turismo, Franco Cuccureddu, del presidente della Federvela Sardegna, Corrado Fara, e del direttore generale del Cipnes Aldo Carta. Per l’occasione sarà assegnato il prestigioso guidone azzurro, un riconoscimento per chi, a vario titolo, sia stato attore o artefice di azioni virtuose in favore o a tutela dell’ambiente marino e sottomarino.

