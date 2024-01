Il ministro dell’Istruzione a Tempio, tappe anche a Sassari e Alghero

La visita del ministro dell’Istruzione.

Mercoledì 24 gennaio, il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, svolgerà una breve visita istituzionale in Sardegna, con una serie di incontri programmati nelle città di Tempio Pausania, Sassari e Alghero.

L’appuntamento a Tempio è previsto per le ore 11 presso il Teatro del Carmine, dove il ministro incontrerà la cittadinanza. All’incontro parteciperanno rappresentanti delle istituzioni cittadine e del territorio, i Sindaci dell’Unione dei Comuni dell’Alta Gallura, nonché rappresentanti delle autorità scolastiche, degli studenti, dei docenti e delle associazioni culturali attive in città.

L’assessore regionale all’Istruzione, Andrea Biancareddu, e il direttore dell’Ufficio scolastico regionale per la Sardegna, Francesco Feliziani, accompagneranno il ministro Valditara, promuovendo la collaborazione tra il governo centrale e la regione. In tarda serata, il Ministro lascerà la Sardegna per rientrare nella Capitale.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui