La perdita idrica a Tempio.

I tecnici di Abbanoa sono al lavoro a Tempio Pausania per individuare e immediatamente riparare una perdita occulta, non emersa in superficie, rilevata nella condotta distributrice in via Demartis. Appena localizzata, le squadre del Gestore avvieranno il cantiere per eliminarla.

Fino alle 18 si prevedono cali di pressione limitatamente nelle vie Canepa, Farina, Costa, Deidda, Demartis e Angioy. Grazie alla distrettualizzazione della rete idrica di tutto il centro abitato, che Abbanoa ha realizzato negli ultimi anni, è possibile circoscrivere la zona interessata.

Al momento del ripristino del servizio potrebbero verificarsi temporanei fenomeni di torbidità dell’acqua dovuti allo svuotamento e successivo riempimento delle condotte. Qualsiasi anomalia potrà essere segnalata al servizio di segnalazione guasti di Abbanoa tramite il numero verde 800/022040 attivo 24 ore su 24.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui