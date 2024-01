Il ministro dell’Istruzione Valditara non verrà in Sardegna: incontro rinviato

Il ministro Valditara era atteso nel Nord Sardegna.

Giuseppe Valditara non ci sarà in Sardegna, mercoledì 24 gennaio. Per sopraggiunti e improrogabili impegni istituzionali, il Ministro dell’Istruzione ha dovuto rinunciare alla visita di alcuni istituti del territorio. Il programma della visita prevedeva tappe a Olbia, Tempio Pausania, Alghero e Sassari.

Valditara era atteso a Olbia alle ore 09,50. Il ministro, dopo l’accoglienza da parte dell’Assessorato regionale all’Istruzione e del Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna, avrebbe dovuto incontrare le classi quinte delle scuole Liceo Classico “Dettori”, Liceo Artistico “De André” ed Istituto Tecnico “Don Gavino Pes” presso il Teatro comunale del Carmine di Tempio Pausania. La visita era prevista dalle 11.

La visita del ministro è stata rinviata al 1 febbraio 2024.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui