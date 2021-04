La decisione nell’ultimo Consiglio comunale di Tempio.

Martedì scorso si è tenuto il Consiglio comunale di Tempio Pausania in seduta ordinaria. Tra i punti discussi anche i canoni di concessione per occupazione di suolo e spazi pubblici e di aree pubbliche destinate ai mercati e all’imposta Imu

Prima di dare inizio ai lavori il sindaco Gianni Addis è intervenuto per fornire gli aggiornamenti sulla campagna vaccinale che procede con passo costante e ha ringraziato in particolar modo il Consigliere dottor Nicola Tondini per il grande servizio che lui assieme ai suoi colleghi medici di base stanno fornendo alla collettività in occasione delle vaccinazioni. Il Sindaco ha poi comunicato che nell’hub predisposto presso il Teatro Tenda verranno vaccinati anche i cittadini di tutti i comuni del Distretto dell’Alta Gallura.

I tre punti, relativi ai canoni di concessione per occupazione di suolo e spazi pubblici e di aree pubbliche destinate ai mercati e all’imposta Imu. Sono stati presentati dall’assessore al Bilancio e Finanze Paolo Cossu che ha spiegato come i nuovi regolamenti confermino sia gli introiti che le tariffe dei vecchi tributi, senza incremento della pressione fiscale per gli utenti e decremento di introiti per l’Ente.

Anche le aliquote, le detrazioni e gli introiti dell’Imu vengono confermati per il 2021. Tutti i punti presentati dall’assessore Cossu sono stati approvati all’unanimità.

