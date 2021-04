Non è certa la data della riapertura della Sardegna, legata soprattutto al rischio della proroga della zona rossa, ma per ristoranti, bar, ma anche centri sportivi, cinema e teatri s’intravede, comunque, un segnale di speranza.

Le attività commerciali di Olbia e della Gallura hanno subito un colpo pesante dalla pandemia, costrette alla chiusura totale o parziale, ma con le spese sempre presenti e i ristori che si sono dimostrati insufficienti.

Lo scorso 13 aprile la presidente di Fipe Gallura Gavina Braccu ha presenziato anche alla protesta in piazza San Silvestro a Roma, dove è stato chiesto a gran voce una data certa sulle riaperture. Protesta alla quale il premier Mario Draghi ha risposto con la data del 26 aprile, se la curva dei contagi resterà sotto controllo.

Ai locali sarà consentito di lavorare anche alla sera, utilizzando gli spazi all’aperto. “Questo esclude i pubblici esercizi che hanno solo i tavoli all’interno del locale o all’interno di un centro commerciale, creando così delle discriminazioni – ha detto Braccu -. Noi lavoreremo per chiedere ancora una volta ai Comuni gli spazi pubblici, possibilmente a uso gratuito, consentendo così agli esercizi di somministrazione di cibi e bevande di poter lavorare con maggiore serenità”.

Il mondo dei locali della Gallura reputa insufficienti poi gli aiuti economici erogati dal governo e sperano che la ripartenza possa recuperare le perdite di incassi avuti in questo lungo periodo di chiusure. “Noi di Fipe abbiamo sempre collaborato nel redigere protocolli e procedure per lavorare in sicurezza, per la nostra salute e la salute dei nostri clienti – ha proseguito Braccu -. Mi auguro che la campagna vaccinale prosegua senza ulteriori intoppi e che noi tutti cittadini saremo rigorosi nelle osservanze delle regole, con l’obbiettivo primario di tornare ai numeri da zona bianca”.

