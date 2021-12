La situazione coronavirus a Tempio Pausania.

In base ai dati comunicati dal Servizio di Igiene Pubblica, a Tempio Pausania sono 43 le persone positive al coronavirus. Inoltre i soggetti posti in quarantena obbligatoria sono 37. A comunicarlo il sindaco Gianni Addis.

“Ricordo che la variante Omicron, ormai presente anche in Sardegna, è altamente contagiosa e la sua diffusione preoccupa molto tutti noi – commenta il sindaco Addis – . Pertanto vi esorto, per il bene di tutti, a non allentare il controllo, ad essere estremamente prudenti, a rispettare i divieti e a continuare ad osservare rigorosamente tutte le misure di sicurezza e di protezione, prime fra tutte il distanziamento interpersonale, l’uso delle mascherine – che raccomando di utilizzare anche all’aperto quando ci troviamo in situazioni di affollamento – e l’igienizzazione frequente delle mani.

“Infine, richiamo la vostra attenzione, ancora una volta, sull’importanza fondamentale della vaccinazione per la massima protezione della comunità”, conclude il primo cittadino.