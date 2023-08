I problemi nella Lungodegenza di Tempio.

“Le ricostruzioni che si sono lette in questi giorni sull’apertura della Lungodegenza a Tempio Pausania lasciano senza parole e calpestano il lavoro che stiamo portando avanti insieme al personale sanitario. Ad oggi su quindici letti disponibili ben 14 sono occupati. Il reparto è aperto e sta funzionando. Questi sono i fatti e questo è ciò che interessa ai cittadini. Tutto il resto è frutto di una strumentalizzazione politica indegna, un gioco a cui questa Direzione aziendale non intende prestarsi”. Così il direttore generale della Asl Gallura, Marcello Acciaro, commenta le notizie apparse sugli organi di stampa.

“Pur con evidenti difficoltà legate alle ferie estive del personale abbiamo deciso di andare avanti con l’apertura della Lungodegenza subito dopo la consegna dei locali, lo scorso 31 luglio, per cominciare a testarne il funzionamento e dare risposte immediate ai cittadini. L’apertura di un reparto ospedaliero non è come quella di un’attività commerciale: occorre del tempo affinchè la procedura entri a regime. Abbiamo deciso di iniziare a ricoverare i pazienti, sono state fatte le dovute valutazioni da parte del personale e dal quel momento le presenze in Lungodegenza sono state sempre congrue, fino ad arrivare ai numeri di questi giorni, con l’unità praticamente al completo. A settembre faremo una ulteriore analisi per capire se è necessario apportare dei miglioramenti. Ogni decisione viene presa in base ai bisogni di salute degli utenti – conclude il direttore generale – e di certo non in base a ragionamenti di stampo populistico come qualcuno ha voluto far credere”.

