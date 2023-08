Nuovo bando dalla Regione per i traghetti a La Maddalena.

La Regione Sardegna ha annunciato un nuovo bando per i collegamenti marittimi in regime di continuità territoriale tra la Sardegna e le isole minori, in particolare sulle tratte tra La Maddalena e Palau e tra Carloforte-Calasetta e l’isola di San Pietro.

Questo bando coprirà un periodo di sei anni. Le compagnie di trasporto interessate avranno la possibilità di partecipare alla gara europea fino al 2 novembre, alle 13.

Questo è il terzo tentativo della Regione di assegnare i servizi minimi con oneri di servizio pubblico per le isole minori. Nel corso del 2022, sono state lanciate due procedure di gara pubblica, ma nessuna delle due è stata conclusa con un vincitore.

Attualmente, i servizi diurni sui traghetti per La Maddalena-Palau e Carloforte-Portovesme e Carloforte-Calasetta sono gestiti dalla Delcomar Srl, mentre il servizio notturno è fornito dalla Ensamar Srl. Fino a quando verrà conclusa la nuova procedura di gara, i contratti con queste due compagnie sono stati prorogati fino al 31 dicembre 2023.

Per quanto riguarda il bando, il lotto 1 riguarda la tratta Palau-La Maddalena, con un importo base d’asta di circa 30.287.348,10 euro (IVA esclusa) e una durata massima stimata di 72 mesi. L’importo annuale previsto è di circa 5.047.891,35 euro (IVA esclusa).

Per il lotto 2, che comprende le linee Carloforte-Calasetta e Carloforte-Portovesme, l’importo totale è di circa 84.151.177,44 euro (IVA esclusa), con un importo annuale di circa 14.025.196,24 euro (IVA esclusa). La concessione stimata per il lotto 1 è di circa 67.154.774,36 euro, mentre per il lotto 2 è di circa 124.602.719,98 euro.

