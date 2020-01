La proposta del consigliere comunale Balata.

Da piazza Aldo Moro a piazza Tonino Pedroni. La proposta è del consigliere di minoranza di Tempio Antonio Balata e la mette nero su bianco all’attenzione dell’amministrazione comunale. Nulla contro lo statista rapito e ucciso dalla Brigate rosse.

Ma per una Tempio che, in questi anni, sta cercando sempre più di riscoprire le sue radici sarebbe più opportuna un’intitolazione in chiave locale. E allora cosa di meglio di dedicare la piazza a Tonino Pedroni, consigliere regionale per la quinta e sesta legislatura e rappresentante di primissimo piano del Partito comunista italiano?

Balata è convito che sia il modo giusto per restituire la memoria allo storico politico tempiese. Ma non a tutti piace la proposta, che già fa discutere.

