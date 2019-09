Il raduno dei filmmaker a Tempio.

Fa tappa a Tempio Pausania per il secondo anno consecutivo la diciassettesima edizione del più grande raduno di giovani filmmaker del mondo, denominato Cinemadamare, con special guest, il regista Mimmo Calopresti.

Dal 12 settembre al 18 settembre, infatti, il centro storico e i territori circostanti diventeranno un immenso set a cielo aperto. I filmmaker, provenienti da tutto il mondo sono pronti ad allestire troupe e a girare short movies. Tutti i film che saranno prodotti, saranno proiettati la sera del 18 settembre, con la premiazione dei più belli, alla presenza del Vicesindaco di Tempio Pausania Gianni Addis.

“Stiamo fortemente sostenendo questa manifestazione – piega il vicesindaco Gianni Addis – visto il successo registrato lo scorso anno da questa rassegna che ha saputo coinvolgere cittadini e associazioni della città in questa attività nuova. Ripetiamo con grande entusiasmo e curiosità l’esperienza con Cinemadamare. Un rapporto che si sta consolidando e che vedrà protagonisti giovani filmamaker da tutto il mondo che gireranno per la città e ci faranno riscoprire le energie, la bellezza e le particolarita della nostra comunità”.

Intenso il programma di cinema offerto gratuitamente ai cittadini di Tempio Pausania ai tanti turisti presenti, per tutta la settimana (come sempre: tutto ciò che sarà proiettato avrà sottotitoli in inglese): dal 13 settembre al 18 settembre, tutte le sere, ad iniziare dalle 21, proiezioni di film in Piazza Gallura, 3.

