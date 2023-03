La festa della Donna a Tempio.

Un momento di riflessione, a Tempio, tra cucina, fotografia, antropologia e storia dell’evoluzione del mondo femminile in occasione della Giornata Internazionale per i diritti della Donna, che si celebra l’8 marzo anche in città per ricordare sia le conquiste sociali, economiche e politiche, sia le discriminazioni e le violenze di cui le donne sono state e sono ancora oggetto in ogni parte del mondo. Una giornata diversa quella proposta con l’iniziativa “Progetto donna”, curata dal Gruppo Cuoche Donna e dall’Associazione Cuochi Gallura, con il coinvolgimento e la collaborazione del Comune che ha patrocinato l’evento.

Si inizierà con un incontro che interesserà gli studenti delle scuole superiori di Tempio e dei comuni vicini. L’appuntamento che coinvolgerà i giovani sarà con l’antropologa Susanna Paulis. Saranno chiamati a dare il loro personale contributo con scritti e pensieri relativi al tema “Un mondo che vorrei, ciò che era, ciò che è“. Nel pomeriggio, dalle 16:30 allo Spazio Faber, dopo i saluti istituzionali del sindaco Gianni Addis, ci sarà un convegno sul tema dell’emancipazione femminile tra passato e presente moderato dall’assessore ai Servizi sociali Anna Paola Aisoni con relatori esperti come Susanna Paulis, antropologa culturale, Maria Paola Scano, presidente dell’associazione Effathà e Gabriella Sechi, vicepresidente associazione Cuochi Gallura.

Si potrà inoltre visionare una mostra fotografica di Margherita Cossu e Danilo Loriga, realizzata in collaborazione con l’archivio fotografico Vittorio Ruggero avente come tema l’evoluzione del mondo femminile nella prima metà del ‘900. Seguirà un’aperi-cena a tema preparata dal gruppo cuoche donne Ladu Chef dell’Associazione Cuochi Gallura. Le offerte raccolte saranno devolute a favore dell’associazione Effathà composta da famiglie di persone con disabilità.

