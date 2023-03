La comunità rumena di Olbia l’8marzo festeggia la mamma.

L’8 marzo è la festa della donna. Ma i piccoli parrocchiani rumeni della chiesa Ortodossa di Olbia festeggeranno solo la donna più importante della propria vita: in Romania, infatti, la festa della donna si celebra il primo marzo, mentre l’8 marzo si festeggia solo la mamma.

Anche a Olbia la tradizione rumena.

“In Romania è una intera settimana in cui si festeggiano le donne”, spiega padre Marian Găină, parroco della chiesa ortodossa San Giovanni Battista di Olbia. Dal primo del mese, che dedichiamo a tutte le donne, all’8, che per noi è la festa della mamma. Ho voluto mantenere viva la tradizione, invitando i bambini della comunità romena a lavorare in parrocchia alla realizzazione di alcuni biglietti di auguri per le loro mamme. Un momentodi gioia e relax per tutti noi”, racconta padre Marian.

La mamma è sempre la mamma.

“San Nicolae Velimirovici di Serbia, racconta il sacerdote -, dice: “La donna invecchia, la madre non invecchia. La donna, in quanto donna, cambia e invecchia. La madre, comemadre, non cambia e non invecchia” -. In questo modo – prosegue padre Marian -, faccio tanti auguri a mia madre che mi ha partorito e cresciuto: ti voglio tanto bene, anche se la distanza ci separa”.

