La situazione dell’ospedale di Tempio Pausania.

“La cronica criticità di personale all’interno dell’Unità operativa di Medicina Interna di Tempio Pausania va risolta in un unico modo: implementando urgentemente l’organico o tramite lo scorrimento di graduatorie o bandendo nuove e selezioni o concorsi. Spero che i vertici lo capiscano una volta per tutte o dovremo mettere in pratica manifestazioni più eclatanti per farci sentire”, afferma la segretaria territoriale dell’FSI-USAE Mariangela Campus che ha inviato una lettera urgente alla Assl di Olbia, all’Ats Sardegna e all’assessore regionale alla Sanità Mario Nieddu.

Tante sono le segnalazioni relative al personale infermieristico e di supporto nel reparto di medicina interna del presidio ospedaliero di Tempio Pausania. Il reparto è dotato di 32 posti letto, l’organico è composto da 17 Infermieri di cui 1 in malattia a lungo termine (oltre i sei mesi), 2 in congedo oltre al personale in ferie estive e malattia, 10 Oss di cui 1 in aspettativa per 104, 1 in malattia a lungo termine e 1 in maternità; molto spesso nel turno pomeridiano è presente una sola OSS con elevato carico di lavoro. Il problema nasce dalla mancanza di personale e dall’elevato numero dei degenti.

Un’ulteriore criticità riguarda gli OSS che vengono sottratti dal loro compito principale, ovvero l’assistenza diretta e l’igiene del paziente, per accompagnare i pazienti in radiologia, per portare esami ematochimici in laboratorio, trasporto delle salme in camera mortuaria (dove occorre spostarsi per recuperare il “sarcofago” e nuovamente per il trasporto effettivo della salma) ed altre commissioni varie. “La FSI chiede che si proceda con urgenza all’implementazione del personale di Tempio Pausania o scenderemo in piazza”, conclude la segretaria territoriale dell’FSI-USAE Mariangela Campus.

