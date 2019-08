La statua di San Lorenzo della chiesetta campestre di Tempio.

La statuta di di San Lorenzo sarà restaurata. Il simulacro, collocato nell’omonima chiesa campestre di Tempio e simbolo della festa celebrata il 10 agosto scorso, tornerà nella sua bellezza. A darne l’annuncio è la stessa Diocesi.

La statua lignea della metà del Settecento è un pezzo quasi unico: si tratta di una delle rare rappresentazioni del santo nel momento del suo martirio girato su un fianco sul modello della scultura del Bernini nella Basilica di San Lorenzo a Roma.

Le immagini più comuni del martire lo raffigurano invece in piedi, in abiti diaconali, con la palma e il libro in una mano, simboli rispettivamente del martirio e del diaconato, e la graticola in ferro, strumento del martirio, nell’altra; così come lo si vede nel dipinto dietro l’altare della chiesetta campestre.

Il simulacro e la chiesa di San Lorenzo furono oggetto tra gli anni Settanta e Ottanta di un restauro che nel lungo periodo non ha sortito i risultati sperati. Nel corso di quel restauro l’imprimitura della statua, ovvero la colata di gesso che riveste il legno e sulla quale si applica la pittura, non si asciugò adeguatamente e ora sta saltando via dal suo supporto.

La chiesa fu abbandonata negli anni successivi per essere rifrequentata a partire dal 2008, quando la classe 1962, reduce dall’organizzazione della festa patronale di Tempio, prese in carico la chiesa e il suo santo, da allora regalando ogni anno alla città la frequentatissima festa del 10 agosto.

Inoltre, i locali della chiesetta sono afflitti dall’umidità, danneggiando ulteriormente la statua. A ciò si è cercato rimedio tenendo aperta una delle finestre. Anche questo tuttavia non ha preservato la statua che ha sofferto delle eccessive escursioni termiche.

L’ufficio diocesano ritiene che l’intervento possa costare tra i 3 e i 4 mila euro e sta avviando l’iter per presentare il progetto di restauro e ottenere le autorizzazioni dalla sovrintendenza per le belle arti.

