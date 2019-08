George Clooney nel business del pecorino sardo.

Il pecorino sardo potrebbe aver trovato uno sponsor di eccellenza. Tutto grazie a Peppino, l’ambulante di Padru che da decenni vende formaggi a San Teodoro al bivio di Puntaldia. Secondo la rivista Daily Star, infatti, George Clooney dopo aver assaggiato il formaggio vendutogli da Peppino, se ne sarebbe innamorato al punto da non terminare un pasto senza una fetta di buon pecorino sardo.

Ma l’amore di Clooney per i latticini nostrani non finirebbe a tavola. L’attore sembrerebbe interessato lanciarsi nel mercato del pecorino aprendo una società di import per il mercato statunitense. Secondo il Daily Star, Clooney sarebbe convinto che il pecorino di Padru avrà lo stesso successo riscosso dalla sua tequila.

Nel 2013 l’attore, insieme ad alcuni amici, ha fondato il marchio Casamigos con cui produce tequila messicana d’agave. Presto la tequila Casamigos è divenuta uno dei marchi più venduti negli States, tanto da essere acquistata, nel 2017, dal colosso britannico degli alcolici Diageo per 1 miliardo di dollari.

