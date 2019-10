A Tempio il bando per i contributi alle famiglie numerose

Come presentare la domanda.

Il Comune di Tempio Pausania ha pubblicato il bando “La famiglia cresce” per fornite un sostegno economico a favore di nuclei familiari numerosi

Per i residenti nel comune di Tempio Pausania le domande di partecipazione devono essere redatte in forma di dichiarazione sostitutiva a norma del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445 e s.m.i. e compilate mediante l’utilizzo della modulistica all’uopo predisposta, reperibile, unitamente al bando, presso gli uffici del Servizio Sociale Comunale o sul sito internet del Comune di Tempio Pausania.

Le domande di contributo, debitamente compilate e sottoscritte, con allegata copia fotostatica non autenticata di un documento di identità valido per colui che sottoscrive la domanda, devono essere presentate al Comune di Tempio Pausania – Ufficio Protocollo, P.zza Gallura n. 3 – 07029 TempioPausania entro le ore 12 del giorno 15 novembre 2019.

L’invio della documentazione firmata digitalmente può essere effettuato anche tramite posta certificataall’indirizzo protocollo@pec.comune.tempiopausania.ot.it entro e non oltre, pena esclusione, la data e l’ora di scadenza indicate. L’oggetto della PEC dovrà riportare la dicitura “Domanda per l’accessoall’Intervento “La famiglia cresce”:sostegno economico a favore di nuclei familiari numerosi.

