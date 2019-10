Nuovi terreni per il Comune.

Il Comune di Golfo Aranci acquisirà a breve una serie di terreni su cui poi potrà sviluppare progetti di interesse pubblico, alcuni dei quali già in fase di studio. I terreni in questione si trovano in zona artigianale, a Rudalza e nella zona del cimitero, dove c’era una vecchia discarica.

In una parte di essi l’intenzione è quella di creare una zona artigianale a basso impatto. L’idea è quella di concentrare in un’unica area piccole attività in strutture che verranno messe a disposizione di imprenditori e artigiani.

In fase di acquisizione anche la strada e l’area della Madonna del Monte. Una località dove annualmente si tiene una festa molto sentita dai golfoarancini. Dal demanio statale, invece, verranno trasferite al Comune alcune aree del quartiere di via dei Caduti e della Cedonia dove ricade il vincolo di interesse comunitario.

